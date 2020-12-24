Черкесск, , 14:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выздоровели 85 человек. Их выписали из стационаров и сняли с контроля врачей. Общее число сумевших справиться с болезнью составило 12 905 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, в Карачаево-Черкесии выздоровело почти 89% заразившихся пациентов.

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Регион входит в число субъектов РФ с наименьшими темпами распространения заболевания. Этот показатель составил в Карачаево-Черкесии 0,6%.

Всего на 24 декабря в республике выявлено 90 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 14 486 человек. Госпитализированы и получают лечение в стационарах 927 пациента. Скончались от осложнений 38 жителей региона.