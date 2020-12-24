Махачкала, , 14:39 — REGNUM Жителей и гостей Махачкалы в период новогодних праздников ждет солнечная погода. Наиболее холодный период зимы в столице Дагестана начнется с середины января, сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на начальника Дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Абдулгалима Дадашева.

Вечером 23 декабря и в ночь на 24 декабря в Махачкале выпал снег, столбики термометров опустились до минус четырех градусов. По словам Дадашева, похолодание в городе будет недолгим, и уже в ближайшие выходные, 26 и 27 декабря, в Махачкале установится ясная солнечная погода. Сохранится такая погода вплоть до Нового года и на январские выходные.

В целом зима в Махачкале, по словам главного синоптика Дагестана, будет мягкой и теплой. Снежная погода ожидается в период с середины января до середины февраля, который, как правило, является наиболее холодным для махачкалинской зимы.

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