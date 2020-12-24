Красногорск, , 14:38 — REGNUM В Подмосковье план вакцинации населения от гриппа перевыполнен. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что по плану привить планировалось 4,46 млн человек. При этом по состоянию на 24 декабря в регионе от гриппа вакцинировано 4,7 млн человек, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Мы начали прививать жителей от гриппа еще в начале осени. В результате на данный момент вакцинацию прошли более 4,7 миллиона жителей региона, что составляет 105% от плана на этот год», — сказала Стригункова.

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