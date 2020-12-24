Москва, , 14:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президента Владимира Путина с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.

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«Ваша поддержка помогает нам решать поставленные задачи, добиваться результатов. Вы оказали нам высокое доверие, и правительство сделает всё необходимое, чтобы это доверие оправдать, и чтобы люди чувствовали постоянное внимание со стороны государства и получали необходимую помощь в любой ситуации», — обратился Мишустин к президенту во время совещания в режиме видеоконференции.

Он пообещал стараться выполнить все национальные цели и задачи.

«И спасибо, что вы всегда подставляете плечо всем членам правительства. Вы помогали в самое сложное время, и мы вас за это благодарим», — сказал Путину глава правительства.