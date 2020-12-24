Асмэра, 24 декабря 2020, 14:23 — REGNUM Первый случай смерти от COVID-19 зарегистрирован на территории Эритреи (Восточная Африка). Об этом 24 декабря сообщает министерство информации страны.

Зонд стерильный для теста на коронавирус
Зонд стерильный для теста на коронавирус
Mil.ru

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Ранее власти Эритреи не сообщали о летальных исходах от нового заболевания. В то же время, по данным агентства «Синьхуа», первым скончавшимся от COVID-19 в стране стал 50-летний мужчина, который проходил лечение в местном медучреждении.

При этом в настоящее время на территории Эритреи выявлено в общей сложности 877 подтвержденных случаев заражения коронавирусной при 599 выздоровевших от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральное правительство Нигерии рекомендовало властям штатов страны ограничить общественные собрания, закрыть бары и ночные клубы в течение следующих пяти недель на фоне всплеска выявления новых случаев заражения коронавирусом.