Грозный, , 14:06 — REGNUM Территория столицы Чечни увеличится с 1 января 2021 года. Это произойдет благодаря присоединению к Грозному поселка Гикало и села Пригородное. Эти территории войдут в Октябрьский район столицы республики, пишет 24 декабря ИА «Чечня Сегодня».

По данным издания, вопрос присоединения накануне обсудили в ходе заседания комиссии по ликвидации администраций бывших населенных пунктов под руководством заместителя мэра Грозного Шамиля Вагапова. Было отмечено, что после проведения инвентаризации имущества поселка Гикало и села Пригородное, оно будет передано в ведение Грозного.

Были также обсуждены вопросы обеспечения соцгарантий бывшим сотрудникам администраций муниципалитетов — с ними пройдет собеседование и решены вопросы трудоустройства. Поручено также создать штатное расписание Октябрьской префектуры.

Кроме того, в Грозном будут созданы территориальные округа. Такое поручение было отдано по итогам совещания.

Читайте также: В Чечне включили в границы Грозного еще два населенных пункта