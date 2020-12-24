Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Протекание коронавирусной инфекции у жители Ленинградской области в декабре оказалось тяжелее по сравнению с осенним периодом. Об этом 24 декабря на заседании правительства региона сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, главный санитарный врач региона Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, за последние сутки зарегистрировано 227 случаев заболевания COVID-19. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости составляет 12,4 случая, тогда как в среднем по России — 20,39. Таким образом Ленобласть оказалась на 57-й позиции среди остальных регионов по «вкладу в заболеваемость» в России.

«Если мы возьмем клиническое течение заболевания, то за декабрь месяц у нас произошло утяжеления случаев. 36,5% заболевших у нас страдают внебольничной пневмонией. Для сравнения, с 1 августа по 1 декабря у нас было 29%. Но мы этого ожидали», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

Ольга Историк также уточнила, что доля числа бессимптомных снизилась в декабре —21,6 по 25,7 к периоду с августа месяца.

«К сожалению, если мы говорим о летальности, у нас 221 случай. По отношению к РФ он ниже — 0,93. Мужчин погибло несколько больше, чем женщин, и это возрастная группа от 65 лет и старше. Из 200 умерших у нас 129 из этой возрастной группы», — добавила она.

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Напомним, за последние сутки в Ленобласти от ковида умерли 14 человек, что стало пиком смертности для региона за время пандемии.

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