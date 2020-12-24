Москва, , 14:04 — REGNUM России страна как и многие другие уже имела опыт жизни при закрытых границах, поэтому ничем сверхъестественным для граждан это не явится. Но полностью запрещать авиасообщение нельзя, заявил корреспонденту ИА REGNUMадвокат Владимир Постанюк.

«С одной стороны, если новый штамм короновируса не поддается принятой на сегодняшней день схеме лечения и требует разработки другой вакцины, считаю правильным оградить жителей России от возможности нового вида заражения.

А для граждан других стран, желающих вернуться в этот период домой, можно организовать чартерные рейсы, как это было сделано ранее.

На сегодняшний день указом президента РФ Владимира Путин приостановлены сроки действия документов, на основании которых иностранные граждане пребывают в Российской Федерации, уверен, что действие указа будет продлено, поэтому проблемы в запрете авиасообщения я не вижу.

С другой стороны, запрет авиасообщения при условии открытых наземных границ не может стать безусловным препятствием к появлению нового штамма коронавируса на территории России.

Запрет только поможет выиграть время на то, чтобы его изучить и при необходимости предпринять новые меры. При этом гражданам нужно оставить возможность летать по работе, необходимым личным делам, на учебу и т. д. «, — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали что депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приостановить международное сообщение.

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