Париж, , 14:04 — REGNUM Разрешение на использование противокоронавирусной вакцины от компаний Pfizer и BioNTech выдал Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции. Об этом сообщает 24 декабря телеканал BFMTV.

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Вакцинация в стране начинается 27 декабря. Первыми вакцину получат пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также сотрудники этих учреждений.

Французский премьер-министр Жан Кастекс сообщил, в рамках первого этапа препарат получат около 1 млн человек. Этот этап продлится от шести до восьми недель. Процедура носит добровольный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech.

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