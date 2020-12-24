Москва, , 13:50 — REGNUM Российские регионы получат в ближайшие три года более 170 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство предусмотрело более 170 млрд рублей на эти цели в федеральном бюджете в ближайшие три года. Средства будут направлены на ремонт, реконструкцию и строительство дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — сказал он.

По словам Мишустина, финансирование поможет субъектам Федерации не только создавать современную и качественную дорожную инфраструктуру, но и приступить к использованию интеллектуальных транспортных систем. Эти технологии автоматизируют управление дорожным трафиком в городах.