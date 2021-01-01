Москва, , 00:48 — REGNUM В России с 1 января 2021 года вводят новые запреты на курение в общественных местах, в частности, в медучреждениях, торговых точках, базах и складах.

Николай Фешин. Женщина с сигаретой. 1917

Также запрет на курение вводится на сенокосных угодьях, в объектах образования, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

При этом специальные зоны для курильщиков должны быть обозначены предупреждающей табличкой: «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

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