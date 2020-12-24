Черкесск, , 13:46 — REGNUM Новогодние елки доставили во все госпитали Карачаево-Черкесии, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом. Их установят в коридорах медорганизаций для придания праздничной атмосферы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Поддержать медперсонал и пациентов таким образом решили жители региона, ставшие участниками акции, организованной волонтерским центром «Единой России» совместно с региональным штабом «Мы вместе». Как отметили в штабе, живые елки были также предоставлены для семей медиков.

Откликнувшиеся на призыв жители региона, собрали 10 коробок с украшениями для новогодних ёлок. Волонтеры также намерены ближе к празднику посетить госпитали, чтобы вручить подарки медработникам и пациентам. Сбор подарков и открыток с поздравлениями был объявлен по адресу улица Кооперативная, дом №6 в республиканской столице.