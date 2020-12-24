Новосибирск, , 13:46 — REGNUM В Новосибирской области пожилым людям старше 65 лет в праздники рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и пользоваться услугами социальных работников и волонтеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По словам председателя областной организации Всероссийского общества инвалидов Игоря Галл-Савальского, сейчас самое важное — помочь друг другу не заболеть.

«Предстоят новогодние праздники и каждый хочет пообщаться с близкими, увидеть друзей, но прошу всех максимально поберечь себя и постараться ограничить внешние контакты. Уже началась вакцинация, и нам нужно чуть-чуть потерпеть», — отметил он.

Уточняется, что приобрести продукты питания и лекарства пожилым новосибирцам могут помочь специалисты комплексных центров социального обслуживания населения, которые есть в каждом муниципальном районе и городском округе.

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут оформить больничный лист.