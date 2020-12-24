Ташкент, , 13:44 — REGNUM Министерство дошкольного образования Узбекистана запретило проводить новогодние утренники в детских садах, сообщили 24 декабря в телеграм-канале ведомства.

В министерстве прошло заседание коллегии с участием главы ведомства Агриппины Шин. Участники совещания обсудили итоги 2020 год и актуальные проблемы дошкольного образования.

Запрещено получение подарков от работников детских садов, а также празднование нового года в коллективах.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Узбекистана планирует выделить $100 млн на развитие дошкольного образования. Средства выделены в рамках проекта «Улучшение развития детей с раннего возраста».