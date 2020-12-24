Москва, , 13:41 — REGNUM Поправки, корректирующие законодательство в сфере недропользования, рассмотрят на заседании правительства России. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания.

По его словам, правительство предложило изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми.

«Теперь они будут проходить исключительно в форме электронного аукциона», — сказал Мишустин.

Глава правительства также отметил, что законопроект предусматривает ряд мер для предотвращения возможности срыва торгов.