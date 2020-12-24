Мурманск, , 13:41 — REGNUM Число заболевших COVID-19 в Мурманской области за сутки увеличилось на 277. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, в областном центре суточный прирост заболевших составил 131, в Печенгском районе — 24, в Оленегорске — 22, в Кандалакшском районе — 19, в Североморске — 18. Инфекция продолжает распространяться в Мончегорске, Апатитах, Кольском районе и других муниципальных образованиях.

За сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 608.