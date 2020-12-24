Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 17 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для сравнения, 23 декабря 2020 года в области зафиксировали 16 смертей от COVID-19. Всего в регионе скончались 1393 человека, заболевшие данной инфекцией.

В России умерли уже 53 096 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 55 759 случаев заражения коронавирусом.

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