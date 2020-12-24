Найроби, , 13:36 — REGNUM Начальник полицейского участка Нтуму в кенийском городе Чогория был арестован по подозрению в изнасиловании четырех мальчиков в возрасте от 14 до 15 лет и двух молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет в округе Маара. Об этом сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на заявление Управления уголовных расследований Кении.

По версии следствия, подозреваемый в течение неопределенного периода времени подвергал сексуальному насилию шестерых юношей в своем доме.

По данным Управления уголовных расследований, жертвы, которые впоследствии были спасены из плена, были обнаружены спящими на полу дома инспектора.

«Сегодня (22 декабря) за несколько минут до полуночи, наши офицеры спасли четырех мальчиков в возрасте от 14 до 15 лет и двух молодых людей 18 и 19 лет от содомии. Перед начальником уголовного розыска округа Маара и его коллегами из кенийской полиции, предстала ужасающая сцена: мальчики спали на полу в доме преступника в городке Чогория», — сообщили в Управлении уголовных расследований.

Начальник полиции был арестован по наводке одного из представителей общественности. С тех пор подозреваемый был помещен под стражу в ожидании дальнейшего расследования и предъявления обвинения.

«Мы благодарим представителя общественности, который предоставил информацию, приведшую к аресту преступника. Мы также призываем кенийцев продолжать делать такие сообщения анонимно, через экстренную телефонную линию», — отмечается в заявлении управления.