Москва, , 13:29 — REGNUM Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею введения электронных паспортов вакцинации от COVID-19. Об этом он заявил РИА Новости.

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«Конечно, надо делать [подобные документы]», — сказал Гинцбург.

По его словам, такой шаг напрашивался уже давно — «как только вакцинация [от COVID-19] началась».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 могут быть использованы для создания электронных паспортов вакцинации.