Ташкент, , 13:28 — REGNUM В Узбекистане испытание китайской вакцины против коронавируса продлится 14 месяцев, сообщили 24 декабря в пресс-службе министерства инновационного развития республики.

В ведомстве отметили, что центр передовых технологий при министерстве проводит третью фазу клинических испытаний вакцины ZF2001 производства китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical.

В испытаниях примут участие 5 тыс. человек старше 18 лет без хронических заболеваний. Добровольцы получат три прививки от коронавируса на протяжении всего срока испытания.

Отметим, испытание китайской вакцины в Узбекистане начались в декабре 2020 года. Таким образом исследование планируется завершить в начале 2022 года.

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