Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В Чувашии специализированный застройщик «ТУС» оштрафован на 5 млн рублей за неисполнение в полном объёме работ по благоустройству в Чебоксарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Муниципальный контракт на сумму более 124 млн рублей был заключён в мае 2020 года и предполагал выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Калининском районе Чебоксар. В надзорном ведомстве отмечают, что работы к 31 августа 2020 года (срок, установленный в контракте) не были выполнены.

«По данным на 22 октября, выполнено менее 20% от запланированного», — говорится в сообщении.

Прокуратурой Чебоксар в отношении директора строительной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»).

Решением суда назначен штраф на сумму более 5,3 млн рублей. Судебное постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии по итогам прокурорских проверок мероприятий по благоустройству общественных пространств выявлено почти три десятка нарушений. Проверки проводились по факту низкого освоения средств в муниципалитетах: на 15 октября кассовое освоение средств составило 145,9 млн рублей, или 40%. Прокурорами обнаружено 29 нарушений, возбуждено шесть дел административных дел.

Читайте также: Чебоксарцы выбирают объекты благоустройства

А также: В Чувашии объяснили низкое освоение федеральных средств на благоустройство