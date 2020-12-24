Уфа, , 13:25 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 планирует пройти министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Об этом он сообщил 24 декабря во время брифинга в министерстве здравоохранения региона.

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По его словам, он тоже планирует поставить себе прививку от COVID-19, как только в Башкирию поступит достаточное количество доз этой вакцины.

Забелин сообщил, что пройдет вакцинацию от COVID-19, чтобы иметь полноценную защиту от этой инфекции.

Он напомнил, что сейчас в первую очередь в Башкирии вакцинируют медицинских работников, работников образовательных учреждений, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что в Башкирии оборудованы порядка 30 пунктов вакцинации.

Забелин считает, что вакцинация будет существенной помощью для прерывания эпидемиологического процесса, а также для нормализации эпидемиологической обстановки в России.

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