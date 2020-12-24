Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 159 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 декабря коронавирусом заразились 22 254 человек. Выздоровели 20 865 человек, 191 пациент с COVID-19 скончался (на одного человека более, чем днём ранее).