Черкесск, , 13:10 — REGNUM Более 85% жителей Карачаево-Черкесии, принявших участие в опросе МВД, удовлетворены работой органов внутренних дел. Не чувствуют себя защищенными 8% опрошенных. Такие данные привели 24 декабря в пресс-службе МВД по региону по итогам проведенного опроса общественного мнения о работе органов внутренних дел.

Всего в опросе приняли участие 2400 жителей Карачаево-Черкесии в 80 населенных пунктах. При этом 5% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, чувствуют ли они себя защищенными от посягательств на жизнь, здоровье и имущество и доверяют ли полиции.

По данным МВД, за первое полугодие 2020 года в Карачаево-Черкесии было раскрыто около 1800 преступлений. Этот показатель на 12,5% выше прошлогоднего. Уровень раскрываемости преступлений в республике составил 77%.