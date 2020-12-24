Москва, , 13:06 — REGNUM В январе 2021 года врачи и медицинские сёстры получат повышенные выплаты. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он напомнил, что вчера президент сообщил о решении удвоить специальные выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников.

«Правительством подготовлено соответствующее постановление», — сказал он.

По его словам, врачи и медсёстры получат повышенную специальную выплату уже в январе 2021 года.

«Сейчас на этих людях огромная ответственность. Они оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, и делают это практически круглосуточно», — подчеркнул Мишустин.