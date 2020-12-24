Черкесск, , 12:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 31 декабря 2020 года будет выходным днем. Указ об этом подписал 24 декабря глава региона Рашид Темрезов, подчеркнув, что сделал он это в связи с рекомендациями президента РФ Владимира Путина.

«В соответствии с рекомендациями президента подписал указ об объявлении 31 декабря в Карачаево-Черкесии выходным днем. Рабочий день в республике перенесен на субботу 26 декабря», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Таким образом, за то, чтобы 31 декабря стал выходным, жителям региона придется отработать в субботу, 26 декабря. Отметив, что времени на все предновогодние хлопоты 31 декабря всегда не хватает, глава субъекта заявил, что теперь «у нас есть возможность провести этот праздничный день в кругу своей семьи, разделить радость ожидания праздника со своими любимыми родными и близкими».