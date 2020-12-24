Уфа, , 13:02 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды работникам системы здравоохранения республики. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Отмечается, что среди награждённых — врачи разных специальностей, медицинские сестры, студенты Башкирского медицинского университета, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом. Всего почётные звания, медали, ордена и благодарности были вручены 37 сотрудникам.

Хабиров сообщил, что в настоящий момент порядка одной тысяч врачей, свыше 1600 медбратьев и медсестёр работают в госпиталях, на переднем крае борьбы с COVID-19. Многие врачи-стажёры и студенты-медики дежурят в больницах Уфы и трудятся антиковидными инспекторами.

Глава региона поблагодарил врачей за их нелегкий труд, стойкость и мужество, а также пожелал им здоровья, благополучия и счастья.

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