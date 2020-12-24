Джакарта, , 12:54 — REGNUM Число жителей Индонезии, инфицированных коронавирусом, продолжает расти, сообщает Kompas.

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Известно, что за сутки в Индонезии выявлено 7199 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число носителей коронавируса в стране выросло до 692 838.

За последние 24 часа 181 человек умер от коронавируса в Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 20 589 человек.

Согласно этим данным, в Индонезии насчитывается 108 269 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте побит суточный рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом.

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