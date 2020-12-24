Тверь, , 12:47 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя сделал прививку от COVID-19. Об этом он сам сообщил журналистам на пресс-конференции 24 декабря.

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«На своем примере могу сказать, что все работает», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На данный момент прививку от COVID-19 в Тверской области сделали около 500 человек — прежде всего, врачи, учителя, социальные работники.