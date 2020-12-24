Новосибирск, , 12:44 — REGNUM Новосибирские энергетики готовят ТЭЦ и теплосети к морозам. Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует в городе аномально холодную погоду: с 26 по 30 декабря — до — 35 °C и ниже.

«Температура подачи теплоносителя с ТЭЦ будет плавно повышаться к 26 декабря. Например, при 35 градусах мороза ТЭЦ-5 поднимет температуру теплоносителя до максимальных 114 градусов, а остальные три станции города — до 130 градусов. Такие параметры определены температурными графиками, утверждёнными на этот год», — уточнили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

На станциях котлы и турбины будут работать в режиме, близком к технологическому максимуму. При необходимости будет включено резервное котлотурбинное оборудование.

В СГК также отметили, что в любых погодных условиях пять оперативных бригад дежурят в городе круглосуточно; отработаны действия на случай возникновения внештатных ситуаций.