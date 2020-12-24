Курган, , 12:43 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 104 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зарегистрировано в Кургане, сообщает 24 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 24 декабря выявлено 11 359 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9951 человек, 158 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).