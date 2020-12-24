Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 285 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые смертельные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 24 декабря, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 34 342 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 285.

Победили болезнь 31 218 человек, из них за сутки выписаны 249 пациентов. В целом доля выздоровевших составила 90,9%.

В Ульяновской области также зарегистрировано ещё десять летальных исходов от COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 445 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ушёл на дистанционный режим работы из-за плохого самочувствия, потому что «почувствовал себя не очень хорошо, температура поднялась».

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