Москва, , 12:41 — REGNUM Ряд стимулирующих мер для организаций, которые привлекают к труду осуждённых, помогут решить вопрос с трудоустройством людей, отбывающих наказание в российских колониях. Об этом в своём тематическом докладе «Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«В числе таких стимулирующих мер могут быть предусмотрены налоговые льготы для организаций, взаимодействующих с учреждениями УИС в целях привлечения осужденных к труду», — цитирует ТАСС Москальвову.

Омбудсмен пояснила, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы отсутствует достаточно количество рабочих мест. По информации ФСИН России, не трудоустроены почти 60% осуждённых, в связи с чем они не могут помогать своим семьям, погасить материальный вред по суду.

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«В целях увеличения числа рабочих мест для осужденных представляется целесообразным стимулирование развития производства, в котором используется труд указанной категории граждан», — отмечает Москальскова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2002 года стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разрабатывает специальный проект, упрощающий трудоустройство бывших заключённых. Подыскивать работу будут для лиц, готовящихся к освобождению из мест заключения. Планируется, что сотрудники соцзащиты будут размещать резюме осужденных на портале «Работа в России», где есть перечень доступных вакансий. Работодателям будут отправлять заявки от осужденных.

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