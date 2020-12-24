Москва, , 12:46 — REGNUM В России будет продолжаться работа по созданию новых видов вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил представитель Центра им. Гамалеи, один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация стимулировала к тому, чтобы максимально быстро создавать центры профилактики — вакцину. И создавать её надо было не традиционными способами, которые требуют длительного времени, а использовать современные инновационные подходы», — сказал Народицкий.

По его словам, первый образец вакцины в Центре им. Гамалеи был получен в марте 2020 года. После этого встал вопрос о патентовании препарата. Заявка была подана в апреле, а сам патент получен в мае. Однако останавливаться на достигнутом в научном учреждении не собираются.

«Работа по созданию вакцин и их патентование будет продолжена. Работа не завершена, не финиширует. Это только этап в большой и длинной работе, которая будет продолжена», — подчеркнул Народицкий.

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