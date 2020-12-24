Махачкала, , 12:41 — REGNUM Последний день 2020 года, 31 декабря, объявлен в Дагестане выходным, следует из распоряжения врио главы республики Сергей Меликов. Рабочий день в регионе перенесен на субботу, 26 декабря.

Документ касается прежде всего госслужащих. Вместе с тем такое же решение предложено принять дагестанским организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

Напомним, 23 декабря на совместном заседании Госсовета и совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем субъектам РФ объявить 31 декабря 2020 года нерабочим днем. При этом глава государства отметил, что в течение 2021 года подобное решение можно будет принять уже на федеральном уровне.

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