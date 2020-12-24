Красноярск, , 12:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 29 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в краевом оперштабе.

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За всё время в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 1580 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 44 236 случаев заражения коронавирусом.

23 декабря в крае скончался 21 пациент с COVID-19.

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