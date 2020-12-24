Калуга, , 12:43 — REGNUM 25 декабря в Калуге состоялась торжественная церемония награждения личного состава Главного управления МЧС России по Калужской области, приуроченная ко Дню спасателя Российской Федерации и 30-летию МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша поздравил спасателей с профессиональным праздником и 30-летием МЧС России Admoblkaluga.ru

В мероприятии участвовали губернатор Владислав Шапша, начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов, члены регионального правительства и руководители территориальных подразделений федеральных ведомств.

Церемония началась с видеопоздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.

Губернатор Владислав Шапша поздравил личный состав главного управления с предстоящим профессиональным праздником и 30-летием МЧС России. По его словам, три десятилетия — это тот рубеж, который позволил нашей стране создать одну из лучших спасательных служб в мире.

«Ваша служба оснащена необходимой техникой и экипировкой. Но главная ее ценность — профессионалы, опытные и бесстрашные люди, готовые в любой момент прийти на выручку. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и служение своему делу», — сказал Владислав Шапша.

Участники церемонии почтили минутой молчания память земляков, погибших при исполнении служебного долга. В их числе — бывший водитель пожарного автомобиля ПЧ № 66 по охране деревни Кузьминичи Пожарно-спасательной службы Калужской области Юрий Коротков, ценой собственной жизни спасший троих человек. Юрий Коротков посмертно награжден Орденом Мужества. Государственную награду вдове погибшего передал Владислав Шапша.