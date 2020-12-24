Челябинск, , 12:39 — REGNUM Жители Челябинской области будут отдыхать 31 декабря. Постановление об объявлении этого дня выходным подписал губернатор Алексей Текслер, о чём заявил 24 декабря на пресс-конференции.

Ранее глава Южного Урала выступал против выходного 31 декабря. Однако 23 декабря президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу и призвал все регионы страны сделать этот день выходным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отдыхать 31 декабря разрешили главы ряда регионов России. Впрочем, другие главы либо высказывались против, либо до недавнего времени не определились с этим вопросом.