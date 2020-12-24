Москва, , 12:38 — REGNUM В течение 2020 года скончалось более 90 священников, что превысило показатель 2019 года в три раза. Об этом в ходе ежегодного Епархиального собрания Москвы заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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«Вот это одно оглашение списка усопших позволяет нам осознать всю серьезность ситуации, в которой мы оказались и находимся поныне. В декабре прошлого года такой же список состоял из 33-х имен, в основном, это были пожилые люди. В этом году он состоит из 91 имени, и по возрасту это совсем разные — и молодые, и среднего возраста, и пожилые», — сказал патриарх Кирилл.

Мероприятие проходило в дистанционном режиме. Участники пропели скончавшимся «Вечную память», а патриарх огласил весь список скончавшихся.

Помимо этого, патриарх Кирилл рассказал, что в 2020 году переболели или ещё болеют COVID-19 350 священнослужителей столичных приходов и 720 насельников и насельниц ставропигиальных обителей, а от последствий болезни скончались 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий.