Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 418 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, предыдущий «рекорд» был установлен 19 декабря 2020 года (405 носителей за сутки). Теперь в регионе зафиксировано 55 759 случаев заражения коронавирусом.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (160 случаев заражения), Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов, поселка Уральский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге развернули временный КТ-центр на базе больницы № 40, специализирующейся на лечении больных COVID-19.

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