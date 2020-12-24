Владикавказ, , 12:29 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались шесть человек, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число случаев летального исхода от новой опасной инфекции достигло в республике 91, сообщили 24 декабря в федеральном оперативном штабе.

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Поставлен новый рекорд в регионе и по приросту числа новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки их было выявлено 90. Общее число носителей инфекции достигло 11 396 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время 131 заразившийся находится на амбулаторном лечении, а в медучреждениях проходят лечение 366 человек.

Выздоровели в Северной Осетии за все время пандемии 10 118 человек, в том числе 80 — за минувшие сутки.