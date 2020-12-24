Барнаул, , 12:28 — REGNUM Не только Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 24 декабря, принял решение объявить последний день 2020 года выходным. Так поступил и глава Алтайского края Виктор Томенко, напомнила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Она полагает, что последний день уходящего года априори должен стать выходным днём:

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«Надо понимать, что это постановление от 10 октября касается 31 декабря 2021 года, а не текущего. В следующем году последний день года выпадает на пятницу, и выходной 3 января 2021 переносится на 31 декабря 2021 года. Это стандартная технология переноса выходных дней в будущем году.

Правительство РФ ежегодно принимает постановление о переносе выходных дней на основе определенных правил. Что касается позиции главы государства, то он рекомендовал регионам самостоятельно установить выходной 31 декабря 2020 года. Губернатор Алтайского края сегодня принял такое решение для госслужащих региона и рекомендовал сделать это органам местного самоуправления, организациям и ИП.

Вообще, нужно установить его выходным раз и навсегда без уменьшения январских каникул для всех служб и организаций, кроме экстренных и с беспрерывным циклом работы, и прекратить маяться ерундой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило 31 декабря 2021 года выходным днём. Предложение — сделать нерабочим последний день уходящего 2020 года — накануне, 23 декабря, поддержал президент России Владимир Путин.

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Сразу после этого даже те губернаторы, которые ранее были противниками нерабочего дня в последний день уходящего, 2020 г., передумали. Так, в частности, поступили глава Алтайского края Виктор Томенко и свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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