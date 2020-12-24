Чебоксары, , 12:26 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 124 и 120. Также зарегистрированы новые смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 24 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 15 574 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 120.

Выздоровели 89,3% от общего числа заболевших COVID-19, или 13 914 пациентов. Из них за сутки выписаны 124 человека. В настоящее время в республике насчитывается 1208 активно больных COVID-19.

Кроме того, в Чувашии ещё девять человек умерли от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике скончались 452 пациента с коронавирусом.

Отметим, что в Чувашии в рамках нацпроекта «Демография» работает онлайн-проект «Общественный университет здоровья», запущенный по инициативе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.