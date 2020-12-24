Ашхабад, , 12:26 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении гражданства 2580 лицам, сообщили в управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

Более 1,5 тыс. человек — это женщины без гражданства, представляющие 19 национальностей и этнических групп. В ООН отметили, что за последние 15 лет Туркмения предоставила гражданства 26 тыс. беженцам и лицам без гражданства.

В профильном управлении ООН выразили уверенность, что Туркмения интегрирует всех лиц без гражданства на своей территории до 2024 года. «Туркменистан в очередной раз продемонстрировал свое сильное лидерство, когда речь заходит об искоренении безгражданства», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2020 года в Туркмении принят закон о всеобщей регистрации рождений и предотвращении безгражданства среди детей.