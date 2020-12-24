Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM В Ленинградской области со следующей недели вместе с медицинскими работниками начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции работников системы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

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По его словам, до 26 декабря включительно в регионе будут вакцинированы 542 человека. После 27 декабря, с получением дополнительной партии вакцины «Спутник V», можно будет вакцинировать еще тысячу человек.

«Всё это распределено между шестью центрами вакцинации. У нас будут подключаться работники системы образования, прежде всего те, кто у нас выезжают в командировки, например на (конкурс) «Учитель года» в феврале», — пояснил чиновник.

Он уточнил, что в январе-феврале ожидаются поставки различных типов вакцин от коронавируса общим объемом 74 600 доз.

«Это позволит нам говорить о массовой вакцинации. Мы ее будем проводить в 23 пунктах, по сути в каждой медицинской организации, которая имеет прикрепленное население», — пояснил Сергей Вылегжанин.

Он также попросил губернатора Ленобласти дать распоряжение профильным комитетам о создании единого портала для записи жителей на вакцинацию.

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