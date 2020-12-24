Кемерово, , 12:15 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 24 декабря, за прошедшие сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 148 случаев. Об этом сообщил оперштаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«Новокузнецк — 30, Кемерово — 20, Междуреченск — 16, Белово — 12, Мыски — 11, Прокопьевск — 11, Киселевск — десять, Осинники — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Калтан — шесть, Таштагольский МР — шесть, Топкинский МО — четыре, Полысаево — два, Березовский — один, Юрга — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 168 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в регионе выявлено 24 889 случаев заражения коронавирусом, 21 623 человека выздоровели, 453 человека скончались.