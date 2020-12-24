Москва, , 12:14 — REGNUM Кризисные центры для женщин в России должны быть легализированы. О такой необходимости в тематическом докладе «Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«Сегодня нужно легализовать кризисные центры для женщин», — цитирует ТАСС омбудсмена.

Она пояснила, что в настоящее время такие центры существуют за счёт волонтёров, однако, по её словам, у государства должно быть право содержать кризисные центры и выделять им финансирование.

Кроме того, по мнению Москальковой, также необходимо рассмотреть предложение о включении в трудовой стаж периода, когда женщина занимается воспитанием детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главам регионов РФ было рекомендовано проработать создание кризисных центров для женщин, ставших жертвами так называемого домашнего насилия.