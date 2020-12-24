Волгоград, , 12:15 — REGNUM Ещё 277 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области 24 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, че за предыдущие сутки. Выписали после выздоровления 279 человек, три пациента скончались.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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Всего в регионе зарегистрировано 33 тыс. 492 случая заражения COVID-19. Справились с болезнью 31 тыс. 773 человека, общее количество летальных исходов достигло 422.

В стационарах находятся 6077 взрослых и 57 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1297 пациентов.