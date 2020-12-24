Абакан, , 12:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в республиканском правительстве.

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Умерли 65-летняя и 85-летняя женщины, а также пятеро мужчин в возрасте от 40 до 89 лет.

За весь период пандемии в Хакасии от COVID-19 скончались 190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 декабря в республике выявлено 16 378 носителей коронавируса. Выздоровели 13 132 человека.

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