Смоленск, , 12:12 — REGNUM В Смоленской области 31 декабря станет выходным днём. Распоряжение подписал губернатор Алексей Островский, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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«Губернатор Алексей Островский подписал распоряжение, в соответствии с которым выходной день переносится с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсовета 31 декабря президент РФ Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов сделать 31 декабря выходным днем. После этого решения о выходном дне 31 декабря приняли в более чем десяти регионах страны.